ЦБ с октября повысит коэффициенты риска по ряду кредитов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, сообщила пресс-служба регулятора.

"В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение макропруденциальных мер - повышение надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - говорится в сообщении.

ЦБ считает, что повышенные надбавки сделают этот вид кредитования менее рентабельным для кредитных организаций. При калибровке надбавок и оценке регуляторного на банки регулятор учел ожидаемое изменение структуры кредитования за счет роста ПСК на фоне повышения ключевой ставки.

ЦБ в апреле 2021 года решил вернуть с 1 июля коэффициенты риска по потребкредитам к допандемическому уровню. Регулятор отмечает, что с тех пор динамика кредитования заметно ускорилась: в мае задолженность граждан по необеспеченным кредитам увеличилась на 2,2%, в июне - на 2,0%. Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у крупных универсальных и ряда розничных банков, подчеркивает регулятор.

Ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением его стандартов: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН), увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.

Так, среднее значение ПДН по потребительским кредитам во II квартале 2021 года выросло на 0,4 процентного пункта - до 61,1%, что, по мнению регулятора, является высоким уровнем. Доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%, увеличившись на 0,6 п.п. относительно I квартала 2021 года.

ЦБ отмечает, что увеличение сроков кредитования позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но при этом приводит к большей величине выплат в течение всего срока кредита.

"Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения", - подчеркивает регулятор.