Первую в РФ универсальную льготную ипотеку запустят в Архангельской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ, ДОМ.РФ и правительство Архангельской области подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, сообщили участники соглашения.

"ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области. Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей - 2%", - говорится в сообщении.

ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ - централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников.

Льготные условия по ипотеке в режиме "одного окна" смогут получить сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для их семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок - 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса - 15% от стоимости недвижимости, срок кредита - до 20 лет.

"Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", - прокомментировал соглашение гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в "режиме одного окна" - без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения", - прокомментировал запуск программы заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Медики и педагоги - это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит. Поэтому именно им мы предлагаем стать первыми участниками этого пилотного проекта... планируем в дальнейшем расширять не только линейку доступных механизмов приобретения жилья, но и категории получателей льготных кредитов", - отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.