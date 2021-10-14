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ВТБ предложил запустить в РФ госпрограмму экоипотеки с льготными ставками

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Запуск общефедеральной программы экоипотеки с фиксированными ставками 4-5% необходим в РФ, рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Считаем, что в России в перспективе ближайших лет должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки с льготной кредитной ставкой на уровне 4-5% - в зависимости от текущей макроэкономической ситуации... Мы обладаем серьезным опытом работы по реализации госпрограмм и готовы участвовать в разработке и реализации подобного проекта", - отметил Печатников в своем выступлении в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса "ESG-(P) Эволюция".

Он подчеркнул, что схема работы в рамках льготной ипотеки должна строиться по аналогии с уже реализуемыми программами господдержки.

"Госсубсидирование обладает огромным потенциалом для сохранения доступности ипотечного кредитования и помощи строительной сфере... Для населения это станет серьезным стимулом сократить затраты на энергопотребление за счет рационального использования ресурсов при эксплуатации объекта", - заверил Печатников.

Он также напомнил, что банк уже запустил кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Первым партером-участником программы стала ГК "ПИК". Получить экоипотеку в ВТБ можно с дисконтом до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки.

ВТБ Анатолий Печатников

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