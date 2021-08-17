Ракетный комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Космический ракетный комплекс "Байтерек" будет официально переименован в "Назарбаевский старт" в текущем году. Об этом сообщили во вторник в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"На очередном заседании Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" в текущем году (дата проведения заседания комиссии в связи с эпидемиологической ситуацией еще не определена) планируется закрепить рабочее название проекта "Назарбаевский старт", - сообщили агентству "Интерфакс" в ведомстве.

В министерстве отметили, что в настоящее время название "Назарбаевский старт" уже используется в рабочем порядке.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил назвать комплекс в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.