Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ракетный комплекс "Байтерек" на Байконуре переименуют в "Назарбаевский старт"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Космический ракетный комплекс "Байтерек" будет официально переименован в "Назарбаевский старт" в текущем году. Об этом сообщили во вторник в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"На очередном заседании Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" в текущем году (дата проведения заседания комиссии в связи с эпидемиологической ситуацией еще не определена) планируется закрепить рабочее название проекта "Назарбаевский старт", - сообщили агентству "Интерфакс" в ведомстве.

В министерстве отметили, что в настоящее время название "Назарбаевский старт" уже используется в рабочем порядке.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5". В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил назвать комплекс в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

Казахстан Байтерек Назарбаевский старт

Новости
Умершие знаменитости

В Японии умер "крестный отец судоку"

В Японии умер "крестный отец судоку"
Афганистан во власти талибов

Немецкий борт смог вывезти из хаоса кабульского аэропорта лишь семь человек

Немецкий борт смог вывезти из хаоса кабульского аэропорта лишь семь человек
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане
Афганистан во власти талибов

AP узнало об участии лидера талибов в переговорах с Карзаем и Абдуллой

Что случилось этой ночью: вторник, 17 августа

Ракета Vega успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане

Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане

Ракета Vega стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек
Афганистан во власти талибов

Пентагон сообщил, что США за последние сутки не наносили авиаударов в Афганистане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');