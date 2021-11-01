ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Спутник"

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка "Спутник", говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщает регулятор в своем пресс-релизе, банк полностью утратил собственные средства (капитал), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности. ЦБ ранее неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе, вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме этого, банк был вовлечен "в проведение сомнительных валютно-обменных операций".

ЦБ напоминает, что с сентября 2021 года банком "Спутник" управляла временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. Она провела мероприятия по достоверному отражению в учете кредитной организации стоимости ее активов и обязательств, но во время ревизии касс банка выявила крупную недостачу наличных денежных средств. В Банке России добавили, что по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.

После отзыва лицензии в банк назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк "Спутник" - участник системы страхования вкладов.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что продолжает выплаты страховых возмещений вкладчикам "Спутника". Выплаты они получают через Сбербанк с тех пор, как ЦБ 10 сентября ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. К 25 октября АСВ выплатило 1,8 тысяче вкладчиков банка 392,4 млн рублей, или около 76% от общей страховой ответственности Агентства по данному банку. По оценке АСВ, 99,5% вкладчиков "Спутника" имеют возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в Российской Федерации в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.

Банк "Спутник" по итогам второго квартала 2021 года занимает 276-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".