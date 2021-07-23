ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Руна-банка

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Руна-банка, говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщает регулятор, банк допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. ЦБ неоднократно применял к нему меры, в том числе, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

С 2019 года банк был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта, отмечает регулятор.

"Деятельность Руна-банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции", - говорится в пресс-релизе.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Руна-банк (Москва) по итогам первого квартала 2021 года занимает 296-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".