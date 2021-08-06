ЦБ РФ отозвал лицензию у саранского КС банка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КС банка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. К нему трижды применялись меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность банка, как полагает ЦБ, была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля.

"При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", - сообщает ЦБ.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

КС банк (зарегистрирован в Саранске) является участником системы страхования вкладов.

КС банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 166-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".