ЦБ РФ снова выставил на продажу Азиатско-тихоокеанский банк

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снова выставил на продажу Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ), будет принимать заявки от заинтересованных лиц всего пять дней - с 28 июня по 2 июля 2021 года.

Как говорится в сообщении регулятора, по результатам рассмотрения сообщений от заинтересованных лиц ЦБ примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ. Объявит об этом дополнительно.

Банк России напомнил, что стал владельцем свыше 99,99% акций АТБ в рамках его санации. По итогам мероприятий по финансовому оздоровлению АТБ соблюдет все обязательные нормативы, обеспечена стабильная доходность банка, отмечает ЦБ.

Банк России весной прошлого года выставил санируемый АТБ на продажу, однако затем отложил эту процедуру из-за неуверенности в настроениях заинтересованных лиц в связи с пандемией.