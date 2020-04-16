ЦБ получил четыре заявки на покупку санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России получил четыре уведомления от лиц, заинтересованных принять участие в покупке санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), следует из материалов регулятора. Прием заявок завершился 15 апреля. ЦБ начинает изучать финансовое положение и репутацию заявителей.

Сроком заключения договора о продаже АТБ раньше ориентировочно назывался август 2020 года. Принимая решение о способе и сроке продажи банка ЦБ учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию, заверили в пресс-службе регулятора. О принятом решении ЦБ сообщит на сайте.

Данные о результатах проверки заинтересованных лиц могут быть обнародованы до конца мая, сказал представитель ЦБ.

На продажу выставлены 100% АТБ.

В марте 2019 года торги по продаже этого банка не состоялись. К аукциону были допущены Совкомбанк и Московский кредитный банк. Ни один из них фактически участия в торгах не принял. Стартовая цена на 99,99% акций АТБ был установлена на уровне почти 9,9 млрд рублей (собственный капитал банка), минимальная цена - 6 млрд рублей (уставный капитал АТБ).

Банк России 26 апреля 2018 года ввел в АТБ временную администрацию в лице УК Фонда консолидации банковского сектора, но не вводил мораторий на выполнение требований кредиторов. В ходе проверки ЦБ обнаружил в банке "финансовую пирамиду": АТБ продавал в своих помещениях векселя ООО "ФТК", не отражая эти операции в финансовой отчетности. Общий объем задолженности по векселям этой компании составил 4,3 млрд рублей.

Основными бенефициарами АТБ были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

Азиатско-Тихоокеанский банк с активами в 96,9 млрд рублей по итогам 2019 года занимал 66-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".