Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

ЦБ получил четыре заявки на покупку санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России получил четыре уведомления от лиц, заинтересованных принять участие в покупке санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), следует из материалов регулятора. Прием заявок завершился 15 апреля. ЦБ начинает изучать финансовое положение и репутацию заявителей.

Сроком заключения договора о продаже АТБ раньше ориентировочно назывался август 2020 года. Принимая решение о способе и сроке продажи банка ЦБ учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию, заверили в пресс-службе регулятора. О принятом решении ЦБ сообщит на сайте.

Данные о результатах проверки заинтересованных лиц могут быть обнародованы до конца мая, сказал представитель ЦБ.

На продажу выставлены 100% АТБ.

В марте 2019 года торги по продаже этого банка не состоялись. К аукциону были допущены Совкомбанк и Московский кредитный банк. Ни один из них фактически участия в торгах не принял. Стартовая цена на 99,99% акций АТБ был установлена на уровне почти 9,9 млрд рублей (собственный капитал банка), минимальная цена - 6 млрд рублей (уставный капитал АТБ).

Банк России 26 апреля 2018 года ввел в АТБ временную администрацию в лице УК Фонда консолидации банковского сектора, но не вводил мораторий на выполнение требований кредиторов. В ходе проверки ЦБ обнаружил в банке "финансовую пирамиду": АТБ продавал в своих помещениях векселя ООО "ФТК", не отражая эти операции в финансовой отчетности. Общий объем задолженности по векселям этой компании составил 4,3 млрд рублей.

Основными бенефициарами АТБ были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

Азиатско-Тихоокеанский банк с активами в 96,9 млрд рублей по итогам 2019 года занимал 66-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России АТБ Совкомбанк коронавирус МКБ

Новости по теме

Новости

Главный эпидемиолог РФ опроверг слухи о том, что COVID-19 разносится ветром по стране

Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию

Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию
Дело Сноудена

Сноуден попросил власти РФ о продлении вида на жительство еще на три года

Решение о дате парада Победы в РФ будет принято в ближайшие дни

Решение о дате парада Победы в РФ будет принято в ближайшие дни

В Госдуму внесли законопроект об увеличении втрое срока уплаты дорожных штрафов со скидкой

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Высокопоставленного росгвардейца заподозрили в вымогательстве взятки у бизнесмена

Более 60% россиян заявили о готовности к возможному продлению режима самоизоляции

ФСИН назвала заказными бунт и пожар в Ангарской колонии

Пандемия коронавируса

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь-июль

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');