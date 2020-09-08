Директор департамента Банка России: Новые случаи санации могут быть только точечными

Александр Жданов рассказал "Интерфаксу" о механизме санации и масштабах помощи санированным банкам

Директор департамента Банка России: Новые случаи санации могут быть только точечными Фото: Банк России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Процесс "чистки" банковского сектора набрал максимальные обороты в 2017 году: тогда ЦБ РФ отправил на санацию сразу трех крупных игроков и ввел в оборот тревожную формулировку "уставшие собственники", словно намекавшую на скорое продолжение. Однако пик был сравнительно быстро пройден, и теперь оздоровление отрасли подходит к своему завершению. О том, как ЦБ в будущем будет подходить к механизму санации, о масштабах помощи санированным банкам и планах по продаже АТБ и "Открытия", рассказал в интервью "Интерфаксу" директор департамента финансового оздоровления Банка России Александр Жданов.

- Санация в последние пару лет стала экстраординарным событием в отличие от 2015-2018 годов, когда регулятор часто использовал этот способ поддержки банков. С чем это связано?

- БОльшая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, дальнейшие случаи санации могут быть только точечными.

- Сколько ЦБ потратил на санацию банков по старой схеме и по новой? И сколько средств он вернул?

- Глагол "потратил" все-таки не совсем правильный...

- Направил.

- Направил, да. Потому что "потратил" означает, что средства носят невозвратный характер и уже не вернутся. Поэтому здесь более корректно говорить "направил" или "использовал".

Что касается средств, которые были использованы при санации с участием Банка России, важно помнить, что средства выдавались как в капитал, так и на поддержание ликвидности. На ликвидность санируемых банков по новому механизму санации в общей сложности было выдано около 2,9 трлн рублей, из которых уже погашено 1,2 трлн рублей. Оставшиеся средства (менее 1,7 трлн рублей) сейчас в основном сосредоточены в банке непрофильных активов - "Трасте", небольшой объем остается у Московского индустриального банка (МИнБанка). У "Траста" есть KPI по возврату денежных средств в периметр группы (так называемый recovery) - это 482 млрд рублей к 2024 году, и менеджмент банка работает над его выполнением. К настоящему моменту "Трастом" уже погашено Банку России свыше 117 млрд рублей.

Объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием Банка России, составляет 941 млрд рублей с учетом 3,9 млрд, переданных в специально созданный ЗПИФ при санации "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ). Часть этих средств вернется в процессе продажи санируемых банков. Еще одно направление для возвращения средств в Центральный банк, которое в настоящий момент трудно оценить количественно, это возврат в рамках рассмотрения судебных дел, ведущихся сейчас в предусмотренном законом о банкротстве порядке.

Если мы говорим про санацию с участием АСВ, то общий объем средств, который был предоставлен по кредитной схеме - 1,6 трлн рублей. В настоящий момент из этой суммы уже возвращено полтриллиона рублей. Текущая задолженность по кредитной схеме по механизму санации с участием АСВ составляет менее 1,1 трлн рублей, и мы ожидаем, что все средства должны вернуться и в АСВ, и в Банк России.

- Неужели вы надеетесь, что если суд встанет на сторону Центрального банка и будет требовать взыскать заявленные суммы, то у бенефициаров и топ-менеджмента они найдутся? Есть ли у этих собственников и топ-менеджеров активы, которые покроют многомиллиардные суммы, указанные в иске?

- Центральный банк, безусловно, будет добиваться, чтобы все дела были рассмотрены до конца, и по итогам вынесения судебных решений будут проводиться работы по взысканию с лиц-ответчиков того имущества, которое они в состоянии выплатить. Хотя мы понимаем, что с тех лиц, кому эти требования предъявлены, вероятность взыскания в полном объеме суммы иска действительно не сильно велика, но мы обязаны сделать все, чтобы получить максимально возможный объем средств.

- В свое время ЦБ озвучивал три критерия, по которым он принимает решение, когда готовится санировать банк: экономическая целесообразность, системная значимость, невовлеченность в сомнительные операции. Менял ли ЦБ эти критерии?

- Общий вектор остается неизменным, названные базовые критерии актуальны и не изменились. При выявлении признаков неустойчивого положения банка или наличия угрозы его кредиторам и вкладчикам мы анализируем большой спектр информации. Два года назад в Центральном банке была утверждена методика, которая более развернуто описывает критерии принятия таких решений. Среди них есть факторы значимости влияния ситуации в банке как в целом на банковский сектор, так и отраслевой значимости (то есть влияние на отдельную отрасль экономики при банкротстве банка), социальной (влияние на потери бюджета и социально значимых компаний или организаций) и региональной значимости. Рассматриваются вопросы вовлеченности банка в проведение так называемых сомнительных операций, степени аффилированности операций, которые проводятся банком, с действующими собственниками (выполняет ли банк и в какой степени функции финансового посредника в экономике). Во внимание могут быть приняты и иные факторы или обстоятельства, поскольку в данном случае есть место для мотивированного профессионального суждения. Мы оцениваем и потенциальный объем средств, необходимых для проведения процедуры финансового оздоровления. В целом для оценки всех факторов используется порядка 30 различных показателей.

- Мы давно не слышали популярную 2-3 года назад формулировку "уставшие собственники". Сейчас, с учетом сложной экономической ситуации, есть ли от них запросы на передачу банков под управление ФКБС?

- Процедура санации не предназначена для выхода собственников из бизнеса, потому что предполагает процесс принудительной смены владельца банка с рядом негативных последствий для них. Для того, чтобы мы начали рассматривать вопрос о финансовом оздоровлении, с точки зрения законодательства, должна произойти либо полная, либо по большей части утрата капитала банка. Достаточность капитала банка должна упасть ниже 2%, иначе Банк России не сможет в процессе санации приобрести 75-процентную долю в капитале этого банка, как того требует закон. И такого рода потери в силу закона потом должны быть взысканы с тех лиц, которые довели банк до столь тяжелого состояния. Происходит списание средств по обязательствам банка перед данными лицами, а их деловая репутация признается неудовлетворительной. Поэтому запросов со стороны "уставших собственников" у нас нет.

Цивилизованный выход с рынка происходит либо в рамках процедур продажи или консолидации бизнеса, либо в ходе добровольного отказа банкиров от лицензии через процедуру аннулирования лицензии. И мы видим такие примеры на рынке сейчас.

- А запросы от инвесторов, которые санируют по старой схеме? Ну, может быть, они не справляются, им не хватает денег, или обнаружилось больше проблем в банке, чем изначально предполагалось?

- Инвестор санируемого банка, согласно общему правилу, берет на себя ответственность за выполнение всех запланированных мероприятий финансового оздоровления и завершение всех процедур. Кроме того, инвестор, входя в проект, принимает на себя риски возникновения дополнительных убытков в деятельности санируемого банка, которые не были учтены при проведении анализа финансового положения. Позиция Центрального банка заключается в том, что санации, которые ранее были начаты, должны быть доведены инвесторами до завершения. Было всего три случая, когда сменился формат санации, так как уже сами банки-инвесторы прошли процедуру финансового оздоровления: банк "Траст", Рост банк и Автовазбанк, и еще два, когда у банков-инвесторов была отозвана лицензия. Поэтому единственный способ перехода от одного механизма санации к другому предполагает серьезные негативные последствия для действующего инвестора, работающего по кредитной схеме. Общее изменение внешних условий не может быть причиной для изменения механизма санации, инвестор должен завершить процедуру.

- А вообще есть ли запросы на изменение именно плана финансового оздоровления?

- Да, такие запросы есть. Они обсуждаются в индивидуальном порядке. Но, повторю, что принципиально важно для того, чтобы такие обсуждения стали возможны, это наличие совокупности факторов, которые могут повлиять на изменение условий, в том числе продления срока кредитов.

- К примеру, какие факторы?

- Например, в некоторых случаях потенциальные риски при реализации проекта объективно не могли быть учтены инвестором при входе в процедуру санации. Это могут быть и непредвиденное ухудшение "старых" активов, отток ликвидности, изменение законодательства, существенно повлиявшее на бизнес-модель банка. И тогда новые обстоятельства могут учитываться для принятия решений, для, например, увеличения срока реализации плана, но это всегда индивидуальная работа с инвестором и оценка рисков каждого конкретного проекта. По общему правилу, если особых обстоятельств не выявлено, то риски, которые ранее не были обнаружены, инвесторы должны покрывать за свой счет.

- Как часто Центральный банк проверяет финансовое положение инвесторов?

- При начале санации с участием АСВ предусмотрена стандартная процедура оценки финансового положения инвестора. Это прямое требование закона и прямое требование нормативного акта Банка России. Дальше такая оценка проходит раз в год, как и собственников других банков. Поскольку в большинстве санаций, проводимых по кредитной схеме, инвесторы - это банки, то постоянный мониторинг и контроль за их финансовым состоянием происходит и в ходе обычной надзорной деятельности, это чаще, чем раз в год.

- Недавно Центральный банк опубликовал проект изменений, который исключает физлиц из числа инвесторов в рамках кредитной схемы санации. Можете пояснить, с чем это связано?

- В то время, когда такой инструмент вводился в рамках процедур санации с участием АСВ по кредитной схеме, внутри Центрального банка тоже были большие споры - насколько возможно разрешать физическим лицам выступать в таких проектах в качестве инвестора. В тот момент решение было принято и такие проекты известны.

С введением механизма санации с участием Банка России мы уже не рассматриваем кредитную схему как основную, хотя сохраняем сам механизм. Но реальной потребности в том, чтобы привлекать именно физические лица к санации банков, сейчас нет. Для инвесторов-физических лиц возникает больше сложностей с подтверждением его финансового положения как в моменте, так и впоследствии, им сложнее подтверждать наличие профессиональной команды, готовой взять под управление санируемый банк. И в целом проще контролировать работу действующей организации с регулярной отчетностью, которую проверяет в том числе и независимый аудитор.

- Был еще один проект изменений Центрального банка, который допускал к санации по старой схеме те банки, которые санировались по новой схеме. Условно говоря, "Открытие" получит возможность поучаствовать в санации по кредитной схеме. Для чего Центральный банк это делает и в каком сейчас статусе этот документ находится?

- Проект нормативного акта Банка России, изменяющего действующие требования к инвесторам, находится на регистрации в Министерстве юстиции. Наша цель заключается в создании одинаковых возможностей для всех участников рынка, здесь нет никаких преимуществ для банков, которые прошли санацию с участием Банка России.

Почему? В процессе санации, в моменте банк сначала теряет капитал, а потом происходит вливание денежных средств, капитал формируется заново и банк меняет собственника. Момент утраты капитала (полностью или в значительной степени) означает, что потом по большому количеству требований, которые установлены в России на законодательном уровне, банк не может проводить те или иные операции. Он утрачивает такое право автоматически в силу того, что прошел через санацию. И законодатель рассматривает эту ситуацию как несправедливую. Поэтому при санации по старому механизму действующий порядок выбора инвестора предполагает, что в течение трех лет банк не должен был иметь проблем с достаточностью капитала. Но банк, санируемый по новому механизму, автоматически выпадает из этого процесса, несмотря на то, что в короткие сроки восстанавливает свою финансовую устойчивость.

При этом в целом ряде других законов и нормативных актов правительства предусматривается возможность для санируемого через ФКБС банка, который прошел через утрату капитала, продолжать обслуживать бюджетные счета или обслуживать счета государственных корпораций, или осуществлять какие-то операции в рамках налогового законодательства, таможенного законодательства.

- В какой стадии находится законопроект, ограничивающий ЦБ в сроке владения санируемыми банками (не более 5 лет)?

- Центральный банк стремится к тому, чтобы в перспективе выйти из капитала принадлежащих ему банков и сделать это в рамках рыночных механизмов, передав банк в руки новых частных владельцев так быстро, как позволит конъюнктура рынка. Мы должны соблюдать разумный подход с точки зрения цены, поскольку передача новому владельцу уже здорового банка не может произойти за бесценок. Поэтому жесткие ограничения срока могут негативно сказаться на ценообразовании.

- Пока у ЦБ были только попытки продать банк, Эльвира Набиуллина говорила, что с учетом изменений ситуации на рынке вы пока отложили продажу АТБ. Но можете поподробнее рассказать о том, что это были за интересанты и были ли среди них иностранные инвесторы? К чему склонялся Центральный банк, и когда в перспективе вы можете АТБ выставить вновь на продажу?

- Мы считаем, что АТБ готов для продажи с точки зрения структуры своего баланса, он не требует какой-то дополнительной подготовки. Было четыре интересанта, которые обращались в Центральный банк, среди них были и российские кредитные организации, и нефинансовые организации, были и нерезиденты. Полный спектр получился по итогам сбора заявок. Но все они сказали, что хотят оценить влияние пандемии на бизнес банка. Поэтому было принято решение отложить процесс продажи на 2021 год.

Мы не называли конкретных сроков, но думаю, что вторая половина 2021 года видится вполне реальной для того, чтобы вернуться к этому вопросу. Естественно, это будет делаться при наличии интереса со стороны реальных участников, которые уже проводили due diligence банка и подтвердят свою заинтересованность или со стороны других потенциальных инвесторов, которые захотят приобрести этот банк.

- Когда планируете продать акции банка "Открытие"? Не будет ли пересекаться продажа АТБ с реализацией акций "Открытия"?

- В случае с "Открытием" срок реализации - это весна 2022 года, потому пересечений нет. Нужно иметь в виду, что и целевой портрет приобретателя разный у этих банков. В случае с АТБ в качестве целевого приобретателя мы видим прежде всего стратегического инвестора. Это может быть либо российская кредитная организация, которая хочет таким образом расти на рынке, либо может стать "входным билетом" для нерезидента, который хочет войти на российский рынок и начать здесь бизнес, приобретя оздоровленный банк из рук Центрального банка.

- ЦБ и "Открытие" весной собирали предложения от инвестбанков о том, как можно продать акции банка и в каком объеме. Что предлагали инвестбанки, какая основная была линия?

- Основное предложение, которое было сделано, - очистить "Открытие" от непрофильных активов, которые не должны потенциальных инвесторов каким-то образом отвлекать от приобретения банка. Ну, а дальше начинается очень большое количество разного рода развилок: прежде всего, это вопрос продажи группы по частям или целиком, и, собственно говоря, какими объемами, в какие сроки и через какие форматы. И когда в Центральном банке все развилки будут пройдены и будет принято решение, мы его обязательно сообщим.

- А предлагали ли "Росгосстрах" выставлять на продажу, проводить первичную продажу акций на рынке?

- Да, такие предложения тоже были. Но у нас достаточно широкий набор участников и спектр различных вариантов стратегий выхода Банка России из группы "Открытие", которые могут быть реализованы, среди них было и предложение об IPO "Росгосстраха".

- Были ли выбраны консультанты, которые займутся продажей "Открытия", или вы повременили с этим процессом?

- Скорее, повременили с этим процессом. Я думаю, что сейчас с приходом осени мы постепенно активизируем эту деятельность и по итогам расскажем.

- Несколько недель назад МИнБанк объявил о смене совета директоров и руководства банка. С чем это связано? Что-то не устраивало Центральный банк в санации МИнБанка?

- Да, такие решения были приняты. Это сложный проект, в ходе реализации которого выявилась и необходимость усиления команды, и повышения оперативности принятия решений. Для санации МИнБанка можно было сделать больше. Поэтому новым председателем правления банка назначен Игорь Антонов, который ранее возглавлял банк МФК. Также расширен состав совета директоров банка, в него вошли новые представители в качестве независимых директоров, которые хорошо известны на рынке, и, таким образом, они усилят органы управления банка.

- И у меня в связи с этим вопрос также, с чем связан уход генерального директора ФКБС?

- Безусловно, общая линия в этих действиях присутствует, поскольку руководитель УК ФКБС входил в состав директоров МИнБанка, а органы управления банка поменялись. Вы знаете, что в истории управляющей компании это не первая смена генерального директора, здесь не вопрос какой-либо неудовлетворенности, а обычная управленческая практика.

- А какие у МИнБанка перспективы с точки зрения его продажи? Сейчас ему требуются ли какие-то дополнительные вливания?

- Финансовое оздоровление банка не завершено, поэтому пока о перспективах продажи банка МИнБанка говорить еще рано. Перед обновленной управленческой командой банка стоят задачи построения новой и эффективной бизнес-модели, что непросто в текущих условиях, потому это точно не вопрос ближайших полутора лет.

- И у меня вопрос по "Трасту", мы с него начинали. Вообще срок жизни "Траста", насколько я понимаю, определен до 2024 года. Допускает ли ЦБ, что если к этому сроку "Траст" не сможет выполнить KPI, он продолжит существовать на рынке? Или, к примеру, сейчас возникают идеи, чтобы проблемные активы здоровых банков переложить в "Траст".

- Перекладывание каких-либо активов - это всегда вопрос цены и вопрос фиксации убытка на балансе того банка, с которого эти активы переходят, то есть готовности собственников банка такой убыток нести. В настоящий момент планов расширять периметр работы банка "Траст" каким-либо образом не существует, он продолжает заниматься теми активами, которые уже находятся в поле его деятельности. Планы закрыть юридическую оболочку банка "Траст" в качестве банка непрофильных активов за пятилетний срок существуют, но надо понимать, что в реальности потребуется прибавить еще один год на формальные процедуры по добровольной ликвидации, после того как активная деятельность будет завершена.