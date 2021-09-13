Украина распределила дополнительное предложение транзита газа на октябрь по 2 маршрутам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Оператор газотранспортной системы Украины" выставил на аукцион на платформе бронирования Regional Booking Platform 20 сентября дополнительные твердые транзитные мощности на октябрь в размере 15 млн куб. м в сутки, как и в предыдущие месяцы, свидетельствуют данные RBP.

Однако на этот раз мощности на вход со стороны России сконцентрированы не на одной газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", как это было на прошлых аукционах. На "Судже" теперь предложено 9,8 млн куб. м в сутки, а еще 5,2 млн куб. м в сутки предложено на ГИС "Сохрановка". В настоящее время через "Суджу" обеспечивается две трети поступления российского газа для транзита в ЕС, и треть – через "Сохрановку".

В такой же пропорции (две трети на "Суджу" и треть на "Сохрановку") ОГТСУ выставлял мощности на годовом аукционе в июле. Годовой аукцион прошел без заявок.

Как сообщалось, на сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС "Суджа", из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).