"Газпром" не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально, кроме того, он не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в суки.

"Газпром" также не стал бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года. Была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.

Как сообщалось, месяц назад польский и украинский газотранспортные операторы проводили годовые аукционы на бронирование газотранспортных мощностей.

Тогда на вопрос журналистов "Почему "Газпром" 5 июля не принимал участие в аукционе на годовые газотранспортные мощности?" в компании ответили, что "ПАО "Газпром" не принимало участие в аукционе 5 июля 2021 г. на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе - краткосрочных, аукционах".

Тем временем "Газпром" завершает строительство безтранзитного газопровода "Северный поток 2": укладка первой нитки была завершена в июне, завершение второй ожидается в августе - запуск магистрали возможен уже в 2021 году.