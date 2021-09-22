Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Производители макаронных изделий в РФ столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. Об этом заявили во вторник участники "круглого стола", посвященного ситуации на рынке.

"Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень (и скупают зерно - ИФ). Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. - 38 тыс. рублей", - сообщил владелец холдинга "Алтан" (управляет "Поспелихинской макаронной фабрикой" в Алтайском крае) Валерий Покорняк.

Генеральный директор ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за столь резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника". Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую, "боюсь, будут очень высокие", заявил он.

Участники рынка также обратили внимание на то, что значительные объемы зерна из регионов РФ вывозится в Казахстан.

"По Казахстану серьезная проблема. Страшно представить, сколько пшеницы уходит туда", - отметила начальник планово-экономического отдела объединения "Союзпищепром" (Челябинск) Елена Палкина.

В свою очередь председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс сообщил, что поставки зерна на казахский рынок спровоцировали, в том числе, сами зернопереработчики РФ. В частности, последние любыми способами пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками.

По словам Покорняка, в целом сейчас "мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США". Это привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов. Так, в России ежегодно производится порядка 300-400 тыс. тонн пшеницы твердых сортов пшеницы, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 млн тонн. В Алтайском крае ситуация аналогичная - рынок сократился почти в 10 раз, до 40 тыс. тонн в год.

Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие.

"Рынок материалов с октября прошлого года повысился на сегодняшний день процентов на 100-150, а местами и на 200%. Возьмем даже простейшую вещь - деревянный паллет, октябрь прошлого года - он стоит 160 рублей, сейчас - плюс 250%. Гофрокороб - рост цены до 100%, термоусадочная и стрейч-пленка - удорожание на 100-120%", - сказала коммерческий директор отдела продаж ЗАО "Байсад" Лариса Левина.

Ситуация с ростом цен на сырье приведет к повышению цен на макаронные изделия, уверены производители.

"Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что - ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт", - сказала Левина.

Заместитель генерального директора "ТД Алтан" Ольга Карюкина подтвердила, что с октября прошлого года холдинг повышал расценки на макароны единожды - на 12%, но при сложившихся обстоятельствах, по ее словам, вновь придется пересматривать цены.

Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение представители рынка направили ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. При этом во время "круглого стола" его участники пришли к выводу, что одни пошлины проблему не решат, так как твердая пшеница вывозится за пределы РФ крайне редко. Хотя в условиях дефицита зерна в целом, спрос на нее у экспортеров может значительно вырасти.

"Вопрос - не просто поднять экспортную пошлину, мы подготовили программу по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и т.д. Мы готовы ее передать министерству сельского хозяйства (. . .), обсуждать и защищать ее", - заявил Покорняк.

"Твердая пшеница немножко хлопотливая, она не везде растет. Но именно где она растет, там дает хороший результат. Нужны семена, удобрения, нормальная агротехнология, обучение. Сегодня хозяйствам нужно помочь, нужна господдержка по семенам и удобрениям. Должна быть дотация за классность пшеницы", - добавил он.

По итогам "круглого стола" представители макаронного бизнеса решили обратиться к президенту РФ. В итоговой резолюции мероприятия, которая имеется в распоряжении "Интерфакса", указано, что обращение должно быть направлено до 25 сентября.