Минсельхоз не выявил дефицита твердой пшеницы в России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дефицита твердой пшеницы для производства макаронных изделий в России нет, меры господдержки ее производителей будут расширены, сообщает Минсельхоз.

"Экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С 1 января по 12 сентября Россия поставила за рубеж 62,6 тыс. тонн этой пшеницы (85 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года) и завезла 96,3 тыс. тонн (65,4 тыс. тонн). Таким образом, дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - говорится в сообщении ведомства.

"В настоящее время для наращивания объемов производства ведомство прорабатывает вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий", - добавляет Минсельхоз.

Ведомство также сообщило, что в прошлом году в России было собрано 740 тыс. тонн твердой пшеницы, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны. Под урожай 2021 года посевные площади под твердыми сортами расширены до 680 тыс. га с 620 тыс. га в прошлом году.

По данным Центра оценки качества зерна, на которые ссылается Минсельхоз, на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тыс. тонн твердой пшеницы против 262,9 тыс. тонн в прошлом году, при этом ее качество выше прошлогоднего. Так, 65% обследованного зерна относится к 3 классу, тогда как на ту же дату 2020 года показатель был на уровне 32%.

Жалобы производителей макарон

Как сообщалось, производители макаронных изделий заявили о том, что столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы. По их мнению, это может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции.

По данным владельца холдинга "Алтан" (управляет "Поспелихинской макаронной фабрикой" в Алтайском крае) Валерия Покорняка, цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тыс. рублей. По словам генерального директора ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли, из-за столь резкого роста цен у производителей макарон "наступает паника". Многие сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца текущего года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая по высоким ценам, заявил он.

Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение представители рынка подготовили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вместе участники рынка высказались за расширение посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратовской, Оренбургской, Челябинской областях, а также за увеличение господдержки ее производителей.