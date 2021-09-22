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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 сентября снижена до $50,9 за т

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 22 сентября снижена до $50,9 за тонну с $52,5 (эта ставка действовала по 21 сентября), следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень снижена до $31 с $33,1 за тонну, на кукурузу - до $47,8 с $49. Эти ставки будут действовать по 28 сентября.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $272,8 за тонну ($275 неделей ранее), на ячмень - $229,4 за тонну ($232,3), на кукурузу - $253,4 за тонну ($255).

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

Минсельхоз РФ мосбиржа

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