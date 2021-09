РФ не делает трагедии из кончины Doing Business, но нужен новый KPI. Обзор

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рейтинг Doing Business, выпуск которого Всемирный банк решил прекратить из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов, не был для российских властей единственным критерием успешности усилий по улучшению делового и инвестиционного климата, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Впрочем, российским властям все равно придется искать новую базу для своих KPI.

Мерило единственным не бывает

Начиная с 2012 г., когда Россия занимала в рейтинге лишь 120-е место, прогресс в Doing Business стал KPI для российских чиновников: "майские указы" Владимира Путина предписывали за шесть лет подняться в топ-20. В итоге Россия добилась впечатляющего рывка вверх, но задача все же не была выполнена до конца: в 2018 г. РФ заняла 31-е место. Весной 2019 г. задача добраться до топ-20 была подтверждена вновь, на этот раз в виде президентского поручения со сроком выполнения в 2024 г. В рейтинге, опубликованном в октябре 2019 г. - как теперь выясняется, последнем в истории Doing Business, РФ поднялась на три строчки и заняла 28-е место. В 2020 г. ВБ взял паузу в публикации рейтинга на фоне внутреннего расследования нарушений, а 16 сентября объявил, что история Doing Business завершена.

"У рейтингов есть свои плюсы и свои минусы. Минусы рейтингов обсуждались в рамках мер G20, понимая, что могут быть конкретные интересы. Я имею в виду разные рейтинги. Мы поэтому очень аккуратно относимся к применению рейтингов в регулировании. Выстраивая рейтинговую индустрию, мы внедряли регулирование, не самое, наверное, простое. И всегда смотрим за принципом независимости", - сказала Набиуллина журналистам в пятницу.

"Что касается конкретно рейтинга Doing Business, то для правительства это был один из индикаторов, но это не единственный индикатор. Показатели рейтинга Doing Business позволяли ориентировать правительство на те точки, над которыми можно работать. В этом смысле он сыграл позитивную роль, но, безусловно, это не единственное мерило. Любой рейтинг не может быть единственным мерилом", - заявила она в ответ на вопрос о судьбе Doing Business и последствий его закрытия.

ВБ в четверг одновременно с заявлением о прекращении публикации Doing Business опубликовал 16-страничный отчет юридической фирмы WilmerHale. В январе этого года ВБ нанял ее для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г. и на места в рейтинге Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ за 2019 г.

Наибольшее внимание общественности привлекло описание эпизода с местом Китая в рейтинге по итогам 2017 г. В документе утверждалось, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения Китая вверх в рейтинге, проходившую на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Кристалина Георгиева. Ныне она возглавляет Международный валютный фонд, а в 2017 г. была исполнительным директором группы ВБ.

После длительных обсуждений, которые включали даже визит Георгиевой домой к ответственному за Doing Business сотруднику (сама Георгиева в беседе с WilmerHale сообщила, что это был единственный такой случай в ее практике), позиция Китая в рейтинге повысилась с 85-го до 78-го. Именно на этой строчке Китай был в рейтинге годичной давности, то есть "досчеты", произведенные в результате вмешательства топ-менеджеров группы, позволяли КНР избежать негативных сравнений с предыдущим списком. Отчет юрфирмы также содержит утверждения о многочисленных вмешательствах в процесс распределения стран в рейтинге со стороны его автора и лидера команды DB Симеона Дянкова.

Пропавший KPI

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев был менее дипломатичен в оценке ситуации с Doing Business.

"История вопиющая. Эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить, не буду говорить, чему конкретно, и тут выясняется, что там они где-то, кто-то с кем-то встретился... Сегодня читал, конечно, с чувством глубокого внутреннего удовлетворения статью", - поделился Моисеев впечатлениями с журналистами в кулуарах банковского форума в Сочи.

Симеон Дянков в 2014-2015 гг. был коллегой Моисеева по наблюдательному совету ВТБ.

"Они (представители ВБ - ИФ) и лично Дянков ездили по всему миру, всех учили, в том числе и нас, как что надо. В итоге, кроме того, что он тиран и хам, как оказалось (я, правда, этого не замечал в личном общении, честно вам скажу), там написано, что он, оказывается, такую атмосферу создал токсичную (в коллективе, который отвечал за подготовку Doing Business - ИФ). И это в отчете юристов, не кого-то там, написано", - сказал Моисеев.

"Но в целом, конечно, это потешно. Прилетают люди, говорят, что нужно жить так, а потом: "Ой, извините, мы все это неправильно 20 лет говорили...", - сказал замминистра.

"Если серьезно, то, конечно, с точки зрения именно буквы поручения президента надо будет что-то делать в виду отсутствия рейтинга. Там (в действующем поручении президента Путина - ИФ) KPI, он как бы исчез", - признал Моисеев.

В целом же метрики, которые исследовал и агрегировал Doing Business, действительно важны для делового климата. "Это вопросы, связанные с доступностью кредитов, это и вопросы, связанные с возможностью открытия/закрытия бизнеса, вопросы, связанные с прозрачностью залоговой массы, с информационной базой, с исполнение контрактов и так далее. Все эти вещи в целом полезные", - отметил замглавы Минфина.

"По всем министерствам задачи (в рамках общей цели по продвижению в рейтинге - ИФ) поставлены. И мы, естественно, эти задачи будем дальше выполнять. Но как это все сложится, как это будет оцениваться, это уже предстоит подумать", - заключил Моисеев.