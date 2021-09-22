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Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора, сообщила PGNiG.

"Nord Stream 2 не комментирует продолжающиеся регулятивные процедуры", - со своей стороны заявили "Интерфаксу" в проектной компании.

PGNiG считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Также польская сторона утверждает, что "положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены".

"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока 2" не смог избежать применения требований разделения анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании", - приводится в релизе заявление главы PGNiG Павла Маевского.

Ранее PGNiG вмешалась в судебный процесс в германском суде, где Nord Stream 2 AG пыталась добиться освобождения "Северного потока 2" от норм газовой директивы ЕС.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

PGNiG Польша Nord Stream 2 AG Северный поток 2 Германия Bundesnetzagentur

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