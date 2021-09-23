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Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель одобрил запуск "Северного потока 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель одобрил запуск "Северного потока 2"
Фото: Clemens Bilan - Pool/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" нужно запускать.

"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет в четверг вечером в прямом эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов.

По его словам, важнее то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать". Речь идет о оговоренных транзитных поставках через Украину и после запуска нового газопровода.

"Если Россия будет ставить это под вопрос, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

Северный поток 2 Германия Россия Армин Лашет

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