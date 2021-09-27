"Ренессанс страхование" официально анонсировало IPO на МосБирже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АО "Группа Ренессанс страхование" официально объявило о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Сама компания планирует привлечь до 21 млрд рублей, сказано в сообщении. Потенциальную сумму, которую могут выручить продающие акционеры, "Ренессанс страхование" не называет, источники "Интерфакса" ранее говорили о приблизительно $100 млн.

Sputnik Group основателя "Ренессанс страхования" Бориса Йордана и его партнеров владеет 52,77%, Baring Vostok, инвестировавшая в страховщика в 2017 году - 18,6%. Весной текущего года в результате выхода НПФ "Благосостояние" из капитала у "Ренессанс страхования" появилась новая группа акционеров: Millhouse Романа Абрамовича владеет 9,99%, Invest AG его партнеров по Evraz и ряду других бизнесов Александра Абрамова и Александра Фролова - 9,55%. Параллельно в компанию инвестировали близкие к бизнесменам топ-менеджеры: 4,33% приобрел Андрей Городилов, член команды Абрамовича еще с 1990-х годов, 4,77% - президент Invest AG Сергей Братухин.

В сообщении "Ренессанс страхования" названы продающие акционеры - Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Абрамова, Bladeglow Limited Фролова и Андрей Городилов. Таким образом, как следует из сообщения, Абрамович свои акции в ходе IPO не продает.

Сама компания вырученные средства планирует направить "на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании, а также возможный обратный выкуп акций по результатам стабилизации в связи с размещением".

Страховщик выбрал Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров. BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк и Тинькофф назначены совместными букраннерами.

Российский страховой сектор практически не представлен на фондовом рынке (не считая крупных финансовых холдингов, в составе которых есть второстепенный по размерам страховой бизнес). Ближе всего к IPO подходила "РЕСО-Гарантия", весной 2018 года компания планировала разместить акции на Московской бирже, но из-за ухудшившейся конъюнктуры на фоне возросших геополитических рисков сделка не состоялась.

"Сегодняшнее объявление является не только знаковым событием для "Ренессанс страхования", но и переломным моментом в истории российского страхового рынка. Стать первым российским страховщиком, акции которого котируются на бирже, полностью соответствует интересам нашей компании", - заявил Борис Йордан, процитированный в сообщении.

АО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц. По данным Банка России за 2020 год, страховщик занимает 11-е место среди российских страховых компаний с объемом премий 35,9 млрд рублей. Чистая прибыль АО "Группа Ренессанс страхование" в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей. В состав группы также входит УК "Спутник - Управление капиталом".