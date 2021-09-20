Поиск
Хроника последних дней СССР

Турция обсудила с "Газпромом" поставки газа накануне истечения части контрактов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества и в частности поставки газа, сообщает "Газпром".

"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.

Экономика"Газпром" не стал бронировать допмощность через Украину на октябрьЧитать подробнее

В твиттере Донмез сообщил, что в Москве провел встречи как с Миллером, так и с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым. "Мы обсудили наши текущие энергетические проекты и новые возможности. Мы провели продуктивные встречи, чтобы улучшить наше энергетическое сотрудничество, которое является важной темой в турецко-российских отношениях", - написал он.

"Энергетическое взаимодействие России и Турции поступательно развивается по всем направлениям энергетики, важное место отводится строительству АЭС "Аккую" и работе "Турецкого потока". Взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Уверен в успешности нашей совместной работы и в других сферах ТЭК - электроэнергетической и угольной", - прокомментировало российское министерство.

Рынок

"Газпром" акцентирует внимание на востребованности своего газа на рынке Турции. Приводя статистику: с 1 января по 19 сентября 2021 года российский концерн поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

В 2021 году истекает часть контрактов на поставку российского газа в республику (по так называемому "западному" маршруту, а сейчас это "Турецкий поток").

Российский газ с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. По оценке ФАС, для сентября экспортная цена российского газа по формуле с нефтяной привязкой составляет около $270 за тысячу кубометров (оценка ФАС России) при том, что цена газа на спотовом рынке Европы в сентябре превысила $700 (среднее значение контракта "на день вперед" на TTF).

В текущей ситуации у Турции мало альтернатив российскому газу. Азербайджан сейчас поставляет в Турцию примерно наполовину меньше газа, чем ранее. С апреля консорциум по проекту "Шах-Дениз" приостановил поставки газа в Турцию в рамках "Стадии-1" разработки месторождения в связи завершением срока действия контракта и новый пока не заключен. Поставки СПГ в Турцию падают месяц от месяца, в июне (последние данные национальной статистики) они упали до многолетнего минимума, а единственным поставщиком остался Алжир.

Кроме того, в этом году Турция пересмотрела график и подход к проведению профилактических ремонтов на газопроводах, по которым газ поставляется в страну - влияние ремонтов на потоки газа было максимально сокращено.

Турция Газпром

Новости по теме

Новости

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Меткомпании РФ высказались против ретроспективного "налога на дивиденды" в 25-30%

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума за 12 лет

Курс биткойна опустился ниже $44 тысяч

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Поставки "Газпрома" в Турцию с начала года стали рекордными за историю

ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.

ЮТэйр привлечет в банке "Россия" 12-летний кредит на 12 млрд руб.

Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ

Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго РФ

Цена газа в Европе преодолела отметку в $900 за тысячу кубометров

"Газпром" не стал бронировать допмощность через Украину на октябрь

Цена газа вырвалась за $850/тыс. кубометров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');