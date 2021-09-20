Турция обсудила с "Газпромом" поставки газа накануне истечения части контрактов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества и в частности поставки газа, сообщает "Газпром".

"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.

В твиттере Донмез сообщил, что в Москве провел встречи как с Миллером, так и с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым. "Мы обсудили наши текущие энергетические проекты и новые возможности. Мы провели продуктивные встречи, чтобы улучшить наше энергетическое сотрудничество, которое является важной темой в турецко-российских отношениях", - написал он.

"Энергетическое взаимодействие России и Турции поступательно развивается по всем направлениям энергетики, важное место отводится строительству АЭС "Аккую" и работе "Турецкого потока". Взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Уверен в успешности нашей совместной работы и в других сферах ТЭК - электроэнергетической и угольной", - прокомментировало российское министерство.

Рынок

"Газпром" акцентирует внимание на востребованности своего газа на рынке Турции. Приводя статистику: с 1 января по 19 сентября 2021 года российский концерн поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

В 2021 году истекает часть контрактов на поставку российского газа в республику (по так называемому "западному" маршруту, а сейчас это "Турецкий поток").

Российский газ с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. По оценке ФАС, для сентября экспортная цена российского газа по формуле с нефтяной привязкой составляет около $270 за тысячу кубометров (оценка ФАС России) при том, что цена газа на спотовом рынке Европы в сентябре превысила $700 (среднее значение контракта "на день вперед" на TTF).

В текущей ситуации у Турции мало альтернатив российскому газу. Азербайджан сейчас поставляет в Турцию примерно наполовину меньше газа, чем ранее. С апреля консорциум по проекту "Шах-Дениз" приостановил поставки газа в Турцию в рамках "Стадии-1" разработки месторождения в связи завершением срока действия контракта и новый пока не заключен. Поставки СПГ в Турцию падают месяц от месяца, в июне (последние данные национальной статистики) они упали до многолетнего минимума, а единственным поставщиком остался Алжир.

Кроме того, в этом году Турция пересмотрела график и подход к проведению профилактических ремонтов на газопроводах, по которым газ поставляется в страну - влияние ремонтов на потоки газа было максимально сокращено.