Российские военные получили единовременные выплаты

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Все российские военнослужащие, в том числе курсанты, получили единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, пенсионеры Вооруженных сил - по 10 тысяч рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Выплаты завершены, о чем докладываю", - сказал Шойгу во вторник на совещании президента РФ с правительством и руководством партии "Единая Россия".

Как сообщал ранее глава Минфина Антон Силуанов, расходы бюджета на разовые дополнительные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей и военным по 15 тысяч рублей составят около 500 млрд рублей.

Единовременная выплата в 15 тысяч военнослужащим по решению президента РФ обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии COVID-19, сообщил Шойгу 29 августа.

"Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей, и предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.