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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Более 30 млн пенсионеров в РФ получили выплату в 10 тыс. руб.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Социальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 30,2 млн пенсионеров, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он сообщил журналистам "на полях" Восточного экономического форума, что выплаты были произведены 2 сентября.

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь 21 августа с активом партии "Единая Россия", предложил выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тыс. рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Соответствующий указ главой государства был подписан 24 августа. На президентские выплаты пенсионерам российское правительство выделило 450 млрд рублей.

Минтруд Антон Котяков.

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