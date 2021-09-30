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Три британских поставщика газа и электричества перестали обслуживать клиентов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Некрупные британские поставщики газа и электричества Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd. объявили, что перестают обслуживать своих клиентов в связи с рекордно высокими ценами на газ в Европе и больше не могут работать на рынке.

Igloo обслуживал 179 000 домохозяйств, Symbio - 38 000, Enstroga 6000. Все эти 233 000 домохозяйства были автоматически переброшены к новому поставщику, которого определил регулятор энергорынка Ofgem. Регулятор отмечал, что перебоя в поставках было не должно.

В пресс-релизе Igloo говорилось, что "нынешнюю шоковую ситуацию" с непомерно высокими ценами "мало кто мог ожидать".

С начала последнего кризиса из-за роста цен с рынка ушли поставщики электричества и газа для 1,77 млн домохозяйств Британии. Эти клиенты перешли к British Gas, EDF Energy, Shell Energy и Octopus Energy. Еще для 7 млн домохозяйств сохраняется угроза потерять поставщика.

Утром 30 сентября на торгах ICE Futures цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на газ достигла 91,845 евро за МВт/ч, или $1102 за тысячу кубометров.

Великобритания Octopus Energy Igloo Symbio Symbio

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