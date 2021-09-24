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Один из немецких газовых поставщиков закрылся из-за высоких цен на рынке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Один из немецких газовых поставщиков энергии и газа для промышленных предприятий, компания Deutsche Energiepool закрылась из-за высоких цен на рынке и разорвала клиентские контракты о газовых поставках, говорится на сайте компании.

"В последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо", - говорится на сайте предприятия.

СМИ сообщают, что это первая компания, отреагировавшая таким образом на рост цен на рынке. Неизвестно, сколько клиентов пострадали. Сообщается также, что выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.

Deutsche Energiepool Германия

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