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Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пользователи интернета на протяжении уже около пяти часов испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Сервисы не работают примерно с 18:13 по московскому времени во всех странах, в том числе в России и США.

В администрации США заявили, что отслеживают ситуацию.

"Мы осведомлены (о проблеме - ИФ) и следим за ней", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Представители компаний в свою очередь извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе, мы приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении, распространенном аккаунтом Facebook в твиттере.

Аккаунты Instagram и WhatsApp в твиттере опубликовали похожие сообщения.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут устранены менее чем через сутки, их работа может стабилизироваться уже этой ночью.

"Была установлена причина - выпали из таблиц DNS (Domain Name System, система доменных имен - ИФ) маршрутизации адреса, в частности, Facebook и WhatsApp. Пока непонятно, как это могло произойти, но произошло. Никто не может попасть на их сервера, потому что не могут интерпретировать мнемонику в адресное пространство. И поэтому они недоступны. В чем такая причина и из-за чего это произошло, я думаю, что в ближайшее время узнаем", - сказал Мариничев "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, сложившаяся ситуация подтверждает необходимость отказоустойчивости в интернете и технологической жизни.

"Она подразумевает наличие альтернативного источника информации. Такие сервисы, как WhatsApp и Telegram, они важны в нашей жизни тем, что они взаимозаменяемые. Они не только конкурируют, но и дополняют друг друга, потому что они создают нашу техногенную среду более целостной, жизнеспособной, отказоустойчивой", - отметил он.

"Вывод, который мы можем сделать, - не нужно запрещать какие-то мессенджеры или сервисы, которые дают возможность общаться и распространяют информацию. Со стороны государства нужно следить за тем, чтобы информационные рынок был доступен для большего числа новых игроков, поскольку именно они могут оказаться наиболее приспособленными", - заключил Мариничев.

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