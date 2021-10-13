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РФ увеличила поставки электроэнергии в Китай почти вдвое

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия по запросу Китая увеличила поставки электроэнергии в эту страну, столкнувшуюся с дефицитом энергоресурсов, почти вдвое.

"Увеличение поставок (в Китай - ИФ) на самом деле есть, процентов на 90% от предыдущего месяца. Это пока запрос только на один месяц - на октябрь", - сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью "России 24".

"Что будет дальше? Пока нет таких запросов. Но я думаю, что если будут запросы, то объемы этих поставок будут определяться техническими возможностями, которые существуют, а с ценами уже, наверное, компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ - ИФ) разберется", - заключил Шульгинов.

В конце сентября "Интер РАО" сообщало, что Китай обратился к компании с просьбой увеличить поставки электроэнергии в страну в связи с ее дефицитом в северных провинциях.

Николай Шульгинов Минэнерго Китай Интер РАО

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