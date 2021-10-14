"Интер РАО" на 38% увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" с 15 октября увеличивает на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию, сообщила журналистам член правления компании Александра Панина в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2021).

"Поставка на завтра пришла. На завтра видим пропускную способность от 240 до 560 МВт", - сказала Панина.

Она уточнила, что в связи с отменой Латвией и Эстонией понижающего коэффициента на поставки электроэнергии из первой ценовой зоны РФ (европейская часть России и Урал) поставки увеличиваются на 38%.

Литва по-прежнему не сняла ограничения на поставки электроэнергии из России, несмотря на протесты Латвии и Эстонии, сообщала ранее "Интер РАО".

Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Таким образом, страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них последствия резкого роста цен на электроэнергию на европейском рынке, говорилось в сообщении.

Повышение прогноза экспорта электроэнергии в 2021 году

Панина в кулуарах РЭН также рассказала, что "Интер РАО" повышает прогноз экспорта электроэнергии в 2021 году до 20 млрд кВт.ч.

"Если мы в прошлый раз говорили - на уровне 2019 г., соответственно, в этом году мы пересматриваем (прогноз - ИФ) в сторону увеличения. Можно говорить о 20 млрд кВт.ч", - сказала Панина.

По ее словам, "Интер РАО" сейчас ждет от Китая подтверждения увеличения поставок в ноябре-декабре.

"У нас пока не было официального обсуждения. Пока это было в рабочем порядке. Пока я бы называла с оговоркой цифру в районе 20 млрд кВт.ч. С учетом того, что Китай увеличит (закупки электроэнергии - ИФ)", - заявила Панина.

При этом она не исключила, что итоговый результат может оказать даже выше 20 млрд кВт.ч.

"Я не исключаю вариант, что будет больше 20, но это будет зависеть от того, какая будет зима", - поделилась ожиданиями Панина.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.