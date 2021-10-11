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Экспорт электроэнергии из РФ в январе-августе вырос почти вдвое

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из РФ в январе-августе 2021 года увеличился на 95,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,28 млрд кВт.ч, следует из данных ФТС.

В денежном выражении рост составил 125,7%, до $657,7 млн.

В августе 2021 г. рост к аналогичному месяцу прошлого года составил 63,4%, до 2,12 млрд кВт.ч. Выручка достигла $124,5 млн (+60%).

За восемь месяцев 2021 г. Россия импортировала 1,06 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 23,2% больше, чем годом ранее, на сумму $16,9 млн (+9,1%). В августе импорт сократился на 33%, до 133,7 млн кВт.ч. В денежном выражении поставки снизились на 19,9%, до $2,3 млн.

Единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО".

Ранее в середине сентября член правления "Интер РАО" Александра Панина в разговоре с журналистами говорила, что компания пока сохраняет общий прогноз экспорта электроэнергии в 2021 г. на уровне 19 млрд кВт.ч.

"Я бы пока оставила прогноз 19 млрд кВт.ч, потому что сейчас, конкретно в сентябре, снизилась поставка в Балтию, но поставляем в Белоруссию. У нас появилась возможность. У нас достаточно крупная идет поставка", - говорила она.

В то же время с октября "Интер РАО" в два раза по сравнению с прошлым годом увеличила поставки электроэнергии в Китай.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

ФТС России

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