Президент РФ указал на сохраняющиеся административные барьеры для "Северного потока 2"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Президент выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

"Существует разные вопросы, связанные с Третьим энергопакетом. Есть ряд деталей, административные барьеры существуют, они не преодолены. У компании "Северный поток 2" идет дискуссия, в том числе и с немецким регулятором. Если бы мы смогли увеличить по этому маршруту, напряженность на еврорынке существенно бы снизилась, и это повлияло бы на цены", - сказал Путин.

4 октября оператор "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") - сообщил о начале процедуры заполнения газом первой нитки газопровода.