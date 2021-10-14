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В Кремле заявили, что Путин не принимал решений об экспорте газа "Роснефтью"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решений об экспортных поставках газа ПАО "НК "Роснефть", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее "Роснефть" сообщила, что главный исполнительный директор компании Игорь Сечин и главный исполнительный директор BP Бернард Луни в ходе встречи в рамках Российской энергетической недели обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями.

На вопрос журналистов, принято ли решение об экспорте газа "Роснефтью", Песков сказал: "Нет, мне ничего неизвестно об этом. Мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет".

Он добавил, что никаких сроков для решения данного вопроса нет.

"Вопрос находится на рассмотрении, как вы знаете. Сечин этот вопрос поднимал перед президентом. Он будет прорабатываться в правительстве, но президентом никаких решений не принималось", - отметил Песков, указав, что ничего не слышал о решениях, принятых на уровне правительства.

Роснефть газ Владимир Путин Дмитрий Песков

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