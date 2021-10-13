Правительство еще не решило вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство продолжает анализировать возможность допуска газа "Роснефти" на экспорт, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" вице-премьер Александр Новак.

"Этот вопрос прорабатывается", - сказал он.

"Роснефть" предложила разрешить ей экспортировать 10 млрд куб. м в газа в год в качестве пилотного проекта. По мнению нефтяников, это может способствовать стабилизации ситуации на европейском рынке газа.