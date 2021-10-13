Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство еще не решило вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство продолжает анализировать возможность допуска газа "Роснефти" на экспорт, сообщил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" вице-премьер Александр Новак.

"Этот вопрос прорабатывается", - сказал он.

"Роснефть" предложила разрешить ей экспортировать 10 млрд куб. м в газа в год в качестве пилотного проекта. По мнению нефтяников, это может способствовать стабилизации ситуации на европейском рынке газа.

Роснефть Александр Новак

Новости по теме

Новости

В МФЦ Казани выстроились очереди на подтверждение личности для получения QR-кода

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Президент РФ не согласился с мнением, что демократия в стране умерла

Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова, если он нарушит закон

Межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже стоит на боевом дежурстве в РФ

Рособрнадзор не планирует проверять "Шанинку" после задержания ректора вуза

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента

Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "дельта" составила 70%

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева

Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки" Зуева
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });