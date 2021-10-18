Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,5% в начале торгов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Азии после выхода статистики в Китае, а также дорожающей нефти из-за ее дефицита на рынке. Лидерами падения стали бумаги "АЛРОСА".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 4251,21 пункта, индекс РТС снизился на 0,5%, до 1882,84 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 6%.

Доллар подорожал на 12 копеек, до 71,15 рубля.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-6%, до 129,66 рубля; дивиденды за I полугодие - 8,79 рубля на акцию), "Газпрома" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Яндекса" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Татнефти" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+3,4%), "Северстали" (+1,5%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "РусГидро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале 2021 года увеличился на 5% к предыдущему кварталу, до $1,723 млрд, сообщила компания. Результат оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,71 млрд, прирост на 3,8%). Выручка компании увеличилась на 9%, до $3,206 млрд, при среднем прогнозе в $3,227 млрд (повышение на 9,5%).

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок акций в понедельник может продолжить рост на фоне дорожающей нефти и металлов, хотя настроения в Азии ухудшились из-за китайской статистики.

Нефть вновь дорожает на усилении спроса из-за сложной ситуации на энергетических рынках Азии и Европы. Высокие цены на газ делают нефтепродукты вполне логичной альтернативой для электрогенерации, что усиливает дефицит. В свою очередь, ОПЕК+ пока не торопится более агрессивно наращивать свою добычу. Поэтому рост котировок нефти может продолжиться.

Премьер министр Японии Фумио Кишида заявил, что власти страны обратятся к производителям нефти с просьбой увеличить добычу, так как высокие цены негативно сказываются на жизни потребителей. Цены на бензин в Японии выросли до максимума за последние семь лет. На фоне высоких цен нефти продолжается рост буровой активности в США. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число работающих нефтяных буровых выросло на 12 единиц (до 445 штук). Это уже шестая подряд неделя прироста, отмечает Кочетков.

Ключевые азиатские индексы и фьючерсы на американские индексы в понедельник утром просели после выхода слабых данных по темпам экономического роста в КНР за третий квартал. В то же время цены на нефть и промышленные металлы уверенно растут, поддерживая сырьевые сектора.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,5-1,1% благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 1,6%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq - 2,2%.

По данным Минторга США, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% при прогнозах снижения на 0,2%, августовский прирост на 0,7% был пересмотрен с повышением до 0,9%.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне статистики из Китая о замедлении темпов экономического роста на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

Объем ВВП КНР в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Тем не менее, розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост, обновляя максимумы за несколько лет. К 10:01 декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8%, до $85,53 за баррель (+1% в пятницу).

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. б/с в ближайшие месяцы.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, рост зафиксирован восьмую неделю подряд - самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года.