Рубль утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,93-71,03 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,0025 руб./$1 (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 82,175 руб./EUR1 (-21,5 копейка к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,92 копеек к уровню закрытия 15 октября, до 76,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 55,26 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов 18 октября на фоне роста цен на нефть эталонных марок. В то же время, большему укреплению нацвалюты препятствует неоднозначная ситуация на мировых рынках, в частности, на азиатских площадках.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,76 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,89 за баррель, что на 1,42% выше уровня на закрытие рынка 15 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,16%, китайский CSI300 - 1,4%. В то же время, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,75%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности.

Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%.

Кроме того, Минторг пересмотрел с повышением августовские темпы увеличения розничных продаж - до 0,9% с 0,7%.

Продажи продуктов питания и напитков в Штатах увеличились в прошлом месяце на 0,7%, одежды - на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 0,5%.

Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.