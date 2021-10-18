EBITDA "Северстали" в III квартале выросла лучше прогноза

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года показатель EBITDA "Северстали" увеличился на 5% к предыдущему кварталу, до $1,723 млрд, сообщила компания. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост показателя на 3,8%, до $1,71 млрд.

Выручка компании увеличилась на 9%, до $3,206 млрд, при среднем прогнозе в $3,227 млрд (повышение на 9,5%).

Производство стали компании возросло в прошлом квартале на 4%, до 2,878 млн тонн. Продажи стальной продукции группы повысились на 1% ко II кварталу и составили 2,694 млн тонн.

По оценкам менеджмента "Северстали", утвержденный новый налоговый механизм, который заменит экспортную пошлину (комплекс мер, включающий введение нового акциза и изменение методологии расчета НДПИ), повлияет на финансовые показатели компании в следующем году.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию.

Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 14 декабря. Внеочередное собрание акционеров назначено на 3 декабря.

За II квартал дивиденды составили 84,45 рубля на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 22,97% акций.