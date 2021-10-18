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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара в 72 рубля в 2022 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Нынешнее укрепление рубля ниже 72 рублей за доллар соответствует заложенным ожиданиям Минэкономиразвития, которое прогнозирует средний курс в этом году в 73,6 рубля за доллар, а в 2022 году - чуть выше 72 рублей за доллар. Об этом в Госдуме заявил глава ведомства Максим Решетников.

"В среднем за этот год ожидаем его на уровне 73,6 рубля за доллар США. В прогноз закладывали некоторое укрепление к концу года. По факту сейчас так и происходит: в начале октября рубль опустился существенно ниже 72, в общем, закрепился на этих значениях. В следующем году ожидаем курс на уровне чуть выше 72 рублей за доллар, и к 2024 году он вернется примерно на текущие уровни", - сказал он.

Министр отметил, что на курс сильно влияют неэкономические факторы - ожидания и настроения инвесторов.

В сентябре Решетников говорил, что Минэкономразвития считает, что рубль на данный момент недооценен относительно фундаментально справедливых значений и в ближайшее время он будет укрепляться. Он отмечал, что прогноз на 2021 год "основан на предпосылках стабильного рубля".

По обновленному макропрогнозу средний курс рубля на 2021 год оценивается в 73,6 рубля за доллар, в июльском прогнозе он составлял 72,89 рубля за доллар.

Министр также сообщил депутатам, что в 2021 году рост ВВП едва ли превысит 4,2% поскольку, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне исчерпания восстановления экономики.

Минэкономразвития Максим Решетников Госдума

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