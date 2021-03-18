Решетников допустил, что годовая инфляция в РФ уже достигла пика

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России, возможно, достигла пика, но основной вопрос заключается в том, как быстро начнет с него спускаться, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Что касается - на пике мы или нет - мы либо на пике, либо близки к нему, вопрос в том, когда и насколько быстро мы с этого пика пойдем вниз, вот, что в настоящий момент нас беспокоит, поэтому ближайшая пара недель все покажет", - сказал он.

"С одной стороны, мы понимаем, почему пойдет замедление. У нас высокая база прошлого года - как раз после 8 марта (в 2020 году) пошли колебания по курсу, поэтому у нас был разгон (инфляции во второй половине марта 2020 года - ИФ) и это застабилизирует темп (годовой инфляции в марте 2021 года - ИФ)", - отметил министр.

При этом он подчеркнул важность стабилизации ситуации за пределами России. "Нам очень важно, чтобы мы увидели стабилизацию внешней среды. Потому что то, что мы сейчас имеем, то есть то, с чем мы боремся, имеет не внутреннюю природу, это не внутрироссийская природа всего этого, это все внешние вещи, на фоне стабилизации курса, но тем не менее цены растут, и мы должны учитывать это в наших решениях, и на это реагировать", - отметил Решетников.

На этой неделе Росстат представил данные по среднесуточной инфляции, из которых следует, что годовая инфляция в РФ на 15 марта осталась на уровне 9 марта - 5,8% (это максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%) после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Учитывая резкий рост цен во второй половине марта 2020 года на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания из-за ситуации с коронавирусом (тогда с 17 по 23 марта недельная инфляция составила 0,3%, с 24 по 30 марта - 0,2%) можно предположить, что годовая инфляция со следующей недели может начать снижаться.