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Решетников связал "переослабленность" рубля со страхами из-за COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля все еще "переослаблен", что связано не с экономическими, а с психологическими факторами: страхами инвесторов из-за развития ситуации с пандемией и возможных санкций, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной. Мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще превышает фундаментально обоснованные уровни, он все еще переослаблен", - сообщил Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам в четверг.

"Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а, скорее, психологическими факторами и в общем страхами инвесторов, в том числе это и вопросы, конечно, заболеваемости (коронавирусом - ИФ) и в России, и в мире, ситуация в соседних странах, обсуждение возможных санкций (все возможные периодически возникающие) и так далее. В общем, находится под давлением курс", - отметил министр.

Хроника 27 января – 15 октября 2020 годаЭкономический кризис
Максим Решетников Минэкономразвития Коронавирус

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