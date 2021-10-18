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Силуанов не видит необходимости нового выхода на внешние рынки заимствований

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский Минфин пока не видит необходимости еще раз выходить на внешние рынки заимствований в 2021 году, сообщил журналистам руководитель ведомства Антон Силуанов.

"Пока мы особо не задумываемся, что надо выходить на внешние рынки, пока у нас программа (заимствований - ИФ) перевыполняется и нужды такой нет", - сказал министр.

Россия в мае 2021 года разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 1,37% годовых.

С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 и 2021 годах за рубежом Россия занимала только в евро.

Минфин Антон Силуанов США

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