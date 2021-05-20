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Иностранцы выкупили чуть больше половины 15-летних евробондов РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы приобрели чуть больше 50% выпуска 15-летних евробондов России в евро. Их доля в доразмещенном выпуске евробондов с погашением в ноябре 2027 года оказалась меньше и составила 35%. Это следует из данных "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов размещения.

Россия в четверг разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала.

По данным "ВТБ Капитала", книга заявок на пике превышала 1,4 млрд евро по 15-летнему выпуску и 700 млн евро по допвыпуску с погашением в 2027 году. Суммарное количество заказов по обоим траншам превысило 100.

География 15-летнего выпуска выглядит следующим образом: инвесторы из России выкупили 47% выпуска, из Германии, Австрии -–22%, из Азии и стран Ближнего Востока – 14%, из Великобритании – 7%, из Франции – 6%, остальным ушло 4%. Об этом рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

В доразмещенном транше евробондов-2027 географическое распределение выглядит следующим образом: инвесторы из России выкупили 65% выпуска, из Азии и стран Ближнего Востока – 20%, из Франции – 11%, остальным ушло 4%, сообщил банкир.

Таким образом, исходя из этих данных, суммарно в двух траншах, общий объем которых составил 1,5 млрд евро, доля иностранных и российских инвесторов оказалась примерно одинаковой – 47% и 53%.

ВТБ Капитал

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