Иностранные инвесторы сохранили интерес к суверенному долгу РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы сохраняют интерес к суверенному долгу РФ, несмотря на расширение в этом году антироссийских санкций, заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя состоявшееся в четверг размещение евробондов России в евро.

Россия разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 1,37% годовых.

"Во-первых, удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещенный Российской Федерацией в 2020 году", - сказал министр.

Во-вторых, размещение дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году позволило увеличить объем данного выпуска в обращении, что повысит его ликвидность, отметил он.

В ходе размещения наблюдалась существенная "переподписка", а совокупный спрос превысил 2 млрд евро, сказал Силуанов.

Исходя из данных банков-организаторов сделки, суммарно в двух траншах, общий объем которых составил 1,5 млрд евро, доля иностранных и российских инвесторов оказалась примерно одинаковой - 47% и 53%. В 15-летнем выпуске на долю иностранцев пришлось 53%, в допвыпуске-2027 - 35%.