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Минфин РФ допустил еще одно размещение евробондов в 2021 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ не исключает еще одного выхода на внешний рынок с евробондами в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключено, что разместим евробонды в этом году еще раз. Это возможный сценарий. В условиях санкционных премий можно сказать, что последнее размещение было успешным. Мы впервые вышли с длинным, 15-летним, выпуском в евро, создали бенчмарк на этот период. Нам бы, конечно, хотелось занимать дешевле. Сейчас дороговато в условиях нынешних ставок. Но учитывая санкции, это неплохо. В следующий раз возьмем тоже в этих параметрах ($1,5 млрд)", - сказал он в интервью Bloomberg.

Россия в мае разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 1,37% годовых.

Говоря о размещении ОФЗ, министр отметил, что на последних аукционах инвесторы неактивны.

"Один аукцион даже признали несостоявшимся. Видно, инвесторы ждут повышения ставок ЦБ. Иностранцы 30 июня купили только 0,7%, небольшой спрос с их стороны. Наверное, все ждут повышения доходности. Если бы любой ценой занимали, доходности были бы выше. У нас есть остатки с прошлого года, ими оперируем в определении потребностей заимствований. Мы не можем заимствовать, а потом складывать", - пояснил он.

Минфин РФ

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