"СИБУР" удвоил прибыль для дивидендов за квартал до 72,531 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года скорректированная чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по МСФО (основа для выплаты дивидендов) составила 72,531 млрд рублей против 62,828 млрд рублей во втором квартале 2021 года и 32,903 млрд рублей в третьем квартале 2020 года.

В соответствии с новой дивидендной политикой, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

29 октября пройдет совет директоров ПАО, который созовет внеочередное собрание и даст ему рекомендацию о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года. Это будут первые дивиденды, которые "СИБУР" выплатит своим как старым, так и новым акционерам - бывшим владельцам "ТАИФа". Как сообщалось, в начале октября завершилось вхождение в состав "СИБУРа" 100% АО "ТАИФ", куда входят "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и ТГК-16.

Накануне закрытия сделки (по итогам первого полугодия) сделки "СИБУР" выплатил акционерам за первое полугодие 110,1 млрд рублей, а также 50% обыкновенных акций (44% уставного капитала) "НИПИГАЗа".

Выручка компании достигла 223,393 млрд рублей (по сравнению с 200,856 млрд рублей в предыдущем квартале и 134,016 млрд рублей годом ранее). EBITDA выросла до 107,175 млрд рублей (с 96,454 млрд рублей и 48,165 млрд рублей соответственно).

Коэффициент "чистый долг"/EBITDA (как в рублевом, так и в долларовом выражении) достиг 1,1x по сравнению с 1,2x во втором квартале и 2,8x год назад. Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 359,8 млрд рублей, по сравнению с 334,7 млрд рублей на 30 июня 2021 года.