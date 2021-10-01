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Еврокомиссия разрешила "СИБУРу" купить "ТАИФ"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила, что одобрила приобретение единоличного контроля над "ТАФИом" компанией "СИБУР Холдинг".

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Сделка приводит к горизонтальным пересечениям и вертикальной взаимосвязи между деятельностью компаний, связанной с производством бутилкаучука и изобутилена, отметили в ЕК. Однако регулятор решил, что сделка не скажется на конкурентности, поскольку на рынке остаются несколько сильных мировых производителей бутилкаучука, а доля "СИБУРа" на рынке изобутилена очень мала.

"Сделка была проверена в соответствии с обычной процедурой проверки слияния", - говорится в сообщении.

"СИБУР" планировал сначала купить 50% плюс одна акция "ТАИФа" и получил опцион на покупку в 2024-2030 годах оставшегося пакета. Однако недавно было принято решение об ускоренной покупке 100% "ТАИФа".

Контрольный пакет будет выкуплен за 15% акций "СИБУРа", а оставшийся - оплачен облигациями объединенной компании.

В рамках сделки контрольный пакет "ТАИФа" оценен в $4 млрд, оставшаяся часть - в $3 млрд. Объединенная компания - в $26,8 млрд.

"ТАИФ" владеет контрольными пакетами в "Нижнекамскнефтехиме" и "Казаньоргсинтезе", а также энергетической ТГК-16. По итогам 2020 года доля группы "ТАИФ" в общем объеме производства России составила по каучукам 64%, по пластикам - 28%, при этом группа "ТАИФ" является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других востребованных видов полимерной продукции.

После завершения всех инвестиционных проектов объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, объединенные мощности которых составят 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков.

Ранее гендиректор "Центра отраслевых исследований" Андрей Костин сообщал "Интерфаксу", что в результате сделки "СИБУР" станет мировым лидером по производству изопреновых каучуков.

СИБУР ТАИФ Еврокомиссия Казаньоргсинтез

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