Власти Мурманской области задумали выкупить местный океанариум

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министерство имущественных отношений Мурманской области рассматривает возможность выкупить в госсобственность мурманский океанариум (ООО "Арктиксервис - Мурманский океанариум"), который весной 2020 года оказался под угрозой закрытия, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Кадастровая стоимость здания океанариума и участка под ним составляет 13,7 млн рублей.

В министерстве добавили, что власти Заполярья "заинтересованы в сохранении океанариума, самого северного в мире и единственного в Европе аквариального комплекса, где живут, обучаются и выступают арктические тюлени".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем ООО "Арктиксервис - Мурманский океанариум" является ООО "Север Строй" (Мурманск, бенефициар - рыбопромышленник Оганес Шанкоян). По итогам 2020 года кредиторская задолженность океанариума выросла на 34,9% и составила 4 625 000 рублей, убыток составил 3 980 000 рублей, что на 76,5% выше, чем по итогам 2019 года.

Мэрия Мурманска обдумывала возможность передать океанариум из частной собственности в муниципальную после того, как собственник погасит кредиторскую задолженность. Сейчас в областном Минимущества отмечают, что "все вопросы, касающиеся погашения кредиторской задолженности, решаются собственником имущества".

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает заявление о банкротстве океанариума, поданное ФНС России, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 450 тысяч рублей.

В апреле 2020 года директор океанариума Ирина Коротыш говорила, что из-за пандемии в нем прекратились представления и собственник предлагал закрыть океанариум, уволить персонал, а животных оставить в вольерах. Во-вторых, океанариум не приносил большого дохода и вынужденно копил долги перед налоговой и снабжающими организациями. Коротыш отмечала, что океанариум сможет выжить, если будет передан в областное или муниципальное подчинение.

Коллектив океанариума обращался за помощью к губернатору Мурманской области Андрею Чибису и объясняли, что для нового собственника океанариум стал "непосильной ношей". Они предлагали передать океанариум в ведение госструктуры или "под крыло серьезного бизнеса".

Мурманский океанариум считается самым северным в Европе. В нем содержатся серые тюлени Филя, Даша и Жива, гренландский тюлень Перс и морской заяц Дик. Самому старшему артисту океанариума тюленю Филе в ноябре 2021 года исполнится 34 года.

В 1984 году в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска открылась лаборатория по изучению морских млекопитающих. В 1992 году под открытым небом в Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.