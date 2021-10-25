Ученые предложили создать на Камчатке заказник для защиты краснокнижных сивучей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ученые обратились в правительство края с предложением выделить территорию, где обитают краснокнижные сивучи, для создания морского государственного федерального заказника "Восточно-Камчатский", сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"К нам обратилось научное сообщество Кроноцкого заповедника с предложением, чтобы Камчатский край рассмотрел возможность выделения этих земель под заказник", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского, курирующего вопросы экологии.

Василевский уточнил, что большое количество сивучей, занесенных в Красную книгу, обитает в камчатской бухте Моржовая.

"По некоторым оценкам, на сегодняшний день их популяция уменьшается. Ученые обеспокоены этим обстоятельством", - сказал краевой зампред.

Под председательством Василевского прошло тематическое совещание, в котором приняли участие краевые чиновники, ученые и рыбопромышленники. Они договорились, что в ближайшее время научное сообщество подготовит предложения по созданию программы мониторинга морских млекопитающих. Это нужно в том числе для того, чтобы обосновать рыбакам целесообразность закрытия этой территории для промысла.

Сивуч - наиболее крупный вид семейства ушастых тюленей, он занесен в Красную книгу России, находится в списке вымирающих видов. Сивучи распространены в северной части Тихого океана, от Берингова пролива на севере до Корейского полуострова по западному побережью и до Мексики - по восточному. Сивучи встречаются у юго-западного побережья Чукотского полуострова, у восточного побережья Камчатки, у Командорских островов, вдоль островов Курильской гряды на юг до острова Хоккайдо и северного побережья острова Хонсю. Обычно лежбища сивучей располагаются на скалистых островах, на отдельных камнях рифов, реже - на песчаных и галечных отмелях.