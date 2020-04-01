Самый северный в Европе мурманский океанариум оказался под угрозой закрытия

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мурманский океанариум, в котором выступают тюлени, морской заяц и нерпа, оказался под угрозой закрытия. Об этом сообщила "Интерфаксу" директор ООО "Арктиксервис - Мурманский океанариум" Ирина Коротыш.

По ее словам, представления не приносят большого дохода, но ранее собственники океанариума выделяли дотации, а рыбодобывающие предприятия Мурманской области помогали рыбой и морепродуктами для пропитания животных. Однако из-за убыточности океанариум периодически копит долги перед ресурсоснабжающими компаниями и налоговой. Так, к марту задолженность составила порядка 3,7 млн рублей.

В марте океанариум был вынужден временно закрыться в рамках профилактических мер против распространения коронавируса и в результате лишился всех доходов.

"Для нас после январских каникул в марте самое пиковое время, когда мы даем представления для больших групп. Сейчас пришлось отменить запись групп туристов из России, Европы, Азии, школьные группы", - рассказала Коротыш.

В настоящее время в океанариуме днем дежурят по двое тренеров, на ночь остается сторож. Коротыш уточняет, что всего в окенариуме работают десять человек, включая пятерых тренеров, и все совмещают несколько должностей.

"Днем они тренеры, ночью - сторожа. Они же занимаются ремонтом, когда что-то сломалось, потому что денег нанять каких-то мастеров у нас нет", - сказала Коротыш.

В холодильной камере океанариума есть месячный запас рыбы для шести ластоногих артистов, но как и на какие средства будет приобретаться корм после, в океанариуме не знают.

Собеседник агентства добавляет, что в 2018 году собственником океанариума стало ООО "Север Строй" (Мурманск, бенефициар рыбопромышленник Оганес Шанкоян). По ее словам, диалога с собственником нет, и "Север Строй" уже предложил океанариуму закрыться, персонал уволить, а животных содержать в вольерах до лучших времен.

Однако допустить закрытия океанариума нельзя, уверена Коротыш, и животных невозможно перевезти в другие центры содержания морских млекопитающих. "Переезд станет стрессом для наших животных, нельзя предугадать, как они перенесут этот стресс. Кроме того, животные взрослые, к примеру, тюленю Филе 32 года, они очень привязаны к тренерам, разлучать их нельзя", - пояснила Коротыш.

Директор океанариум также высказала опасения, что земельный участок, где находится еще действующий океанариум, может быть использован под строительство более ликвидного коммерческого объекта. "Если на этом месте появится развлекательный центр с океанариумом в том числе, это другое дело. Но мы в полном неведении планов собственника", - сказала она.

Коротыш также отмечает, что у океанариума низкие шансы получить антикризисный кредит под 1% из-за долгов и плохой кредитной истории. "Кроме того, эти кредиты выдаются на полгода, а мы не знаем, сможет ли к октябрю океанариум восстановиться", - добавила собеседник агентства.

По ее мнению, океанариум сможет выжить, если будет передан в областное или муниципальное подчинение. Для содержания океанариума требуется порядка 3-4 млн рублей в год. Коротыш отмечает, что в переговорах мурманские рыбопромышленники уже высказали готовность помогать некоммерческому предприятию поставками рыбы.

Коллектив океанариума направил открытое обращение губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой оказать поддержку "одной из визитных карточек Кольского Заполярья". В своем письме сотрудники океанариума отмечают, что для нового собственника океанариум стал "непосильной ношей". Они также выступают за передачу океанариума в ведение государственной структуры или "под крыло серьезного бизнеса".

Письмо также обнародовано в социальных сетях и получило широкое распространение. Жители Мурманской области просят областные власти обратить внимание на проблемы океанариума и не дать его закрыть.

Представители собственника в комментариях местным СМИ сообщили, что "в настоящее время с учетом эпидемиологической ситуации и политикой государства, связанной с массовыми мероприятиями, вероятно, действительно придется прекратить деятельность океанариума и по экономическим соображениям и соображениям безопасности".

Мурманский океанариум считается самым северным в Европе. В нем содержатся серые тюлени Филя, Даша и Жива, гренландский тюлень Перс, морской заяц Дик и кольчатая нерпа Кнопа. Самому старшему артисту океанариума тюленю Филе исполнилось 32 года.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом в Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.