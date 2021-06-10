Суд не нашел нарушений при расследовании дела экс-директора Приморского океанариума

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не нашел нарушений при расследовании уголовного дела в отношении бывшего директора Приморского океанариума Сергея Логинова и вернул дело на новое судебное разбирательство.

"Вышестоящий суд согласился с доводами апелляционного представления прокуратуры об отсутствии нарушений со стороны следствия, препятствующих рассмотрению дела судом", - сообщила в четверг прокуратура Приморского края.

Весной Первореченский районный суд Владивостока возвратил прокурору уголовное дело в отношении директора Дальневосточного филиала Приморского океанариума, обвиняемого в получении взятки почти в 9 млн рублей. Прокуратура обжаловала это решение в краевом суде.

Логинов обвинялся в получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство организации, с которой был заключен контракт на эксплуатацию и техобслуживание систем жизнеобеспечения океанариума.

Логинов был арестован летом 2020 года, затем ему смягчили меру пресечения на домашний арест, а позже - на подписку о невыезде.