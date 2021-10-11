"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Ренессанс страхование" в понедельник объявило предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже.

Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или "в районе этой даты".

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Один из организаторов сделки - BCS GM - в рамках подготовки IPO оценивал компанию в диапазоне $1,1-1,4 млрд с учетом поступлений средств от размещения, сообщали ранее источники "Интерфакса".

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.

Чистая прибыль "Группы Ренессанс страхование" и ее "дочек" по МСФО в 2020 году выросла на 12,8% по сравнению с 2019 годом, до 4,7 млрд рублей. Общая сумма страховых премий составила почти 82,8 млрд рублей, увеличившись на 15,4%. В частности, премии по договорам страхования жизни достигли 44 млрд рублей (+47%).

Ранее, анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".