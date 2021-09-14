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Совет директоров "Ренессанс страхования" утвердил заявление о листинге на Мосбирже

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Группа Ренессанс страхование" на очередном заседании утвердил заявление о листинге, говорится в сообщении страховщика.

"В соответствии с пунктом 12.3.1 устава общества принять решение об обращении общества с заявлением о листинге обыкновенных акций общества на ПАО "Московская биржа", - говорится в сообщении компании.

Помимо этого, на заседании было утверждено положение о дивидендной политике общества и принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров в заочной форме. Собрание намечено на 12 октября, в этот же день заканчивается прием бюллетеней для голосования. Повестка собрания - предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщили, что СК "Группа Ренессанс страхование" находится в активной фазе подготовки к IPO. До конца сентября компания может официально объявить о намерении получить листинг на "Московской бирже" (так называемый intention to float, публикация такого заявления фактически запускает сделку).

По словам собеседников агентства, обсуждаемая структура сделки предполагает, что сама компания в ходе IPO сможет привлечь приблизительно $250 млн за счет размещения новых акций, а акционеры страховщика продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн.

В июне СК "Ренессанс страхование" сообщала, что рассматривает возможность проведения IPO в Москве, однако никаких конкретных сроков и деталей компания не приводила.

АО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц. По данным Банка России за 2020 год, страховщик занимает 11-е место среди российских страховых компаний с объемом премий 35,9 млрд рублей. Чистая прибыль АО "Группа Ренессанс страхование" в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей. В состав группы также входит УК "Спутник - Управление капиталом".

В конце мая в состав акционеров группы вошли структуры Романа Абрамовича и его партнеров. На данный момент эффективная доля Millhouse в "Ренессанс страховании" - порядка 14,3%, столько же у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Контроль (около 52,8%) в компании остается у группы "Спутник" Бориса Йордана и его партнеров, Baring Vostok контролирует 18,6%. Компания планирует запустить опционную программу для менеджмента параллельно с выходом на биржу.

Ренессанс страхование

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