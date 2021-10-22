Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Такое решение принято на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Премьер Наталья Гаврилица сообщила, что в период чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии издаст положения о реализации ряда мер. Будет установлен особый ускоренный режим закупки природного газа, будут выделены финансовые средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа, приняты необходимые решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений.

Контракт с "Газпромом"

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс.

кубометров.

Вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский отправились в Москву на переговоры по новому контракту о поставках газа в Молдавию. В четверг, 21 октября, они встретились с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и представителями "Газпрома". Однако не удалось достигнуть договоренности по газовому контракту. В связи с этим молдавская делегация осталась в Москве, чтобы продолжить переговоры в пятницу.

Ранее в "Молдовагаз" сообщили, что контракт с "Газпромом", который истек 30 сентября, продлили на один месяц лишь за несколько часов до его истечения. В связи с этим, у "Газпрома" не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдавии на октябрь.

По данным ICIS, Молдавия просит "Газпром" продлить контракт еще на год с 1 октября, сохранив ту же формулу ценообразования, что и в предыдущем соглашении. Однако "Газпром" пока не может выполнить эту просьбу. Газовый концерн потребовал от "Молдовагаза" реструктурировать свой долг на сумму, превышающую $500 млн, отмечает ICIS со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Погашение долга имеет решающее значение для "Газпрома".

Комментируя газовые переговоры, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил на днях, что Кишинев ведет диалог о долгосрочном контракте. По его словам, у Молдавии пока нет конкретного предложения по цене газа со стороны "Газпрома".

Кишинев параллельно с переговорами с Москвой ведет диалог об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами, отмечала премьер-министр Гаврилица.